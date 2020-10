Covid | De LucaPd | “Si all’obbligo della mascherina all’aperto in tutta Italia e controlli

Leggi su anteprima24

(Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Trovo assolutamente necessario estendere a tutto il territorio nazionale le misure di prevenzione attuate in alcune Regioni, quali l’utilizzoanche all’aperto. E considero indispensabile aumentare iper limitare l’espansionenuova ondata di Coronavirus”. Così in una nota l’on. Piero De Luca. “La curva del contagio è in pericolosa risalita e non possiamo permetterci ulteriori lockdown che inciderebbero negativamente sull’economia e sulla tenuta sociale del nostro Paese. Il rigoroso rispetto delle regole di base in modo uniforme in tutto il Paese è dunque quantomai necessario in questo momento in cui, tra l’altro, sono riprese tutte le attività, comprese quelle ...