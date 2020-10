Coronavirus: positivi altri 3 giocatori del Genoa (Di sabato 3 ottobre 2020) Aumenta nel Genoa la platea di giocatori che hanno contratto il Coronavirus. Stamattina il club ha reso noto che, dopo gli esami effettuati ieri, sono risultati positivi i calciatori Davide Biraschi, Domenico Criscito e Darian Males.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) Aumenta nella platea diche hanno contratto il. Stamattina il club ha reso noto che, dopo gli esami effettuati ieri, sono risultatii calciatori Davide Biraschi, Domenico Criscito e Darian Males.L'articolo Meteo Web.

emenietti : allora, daccapo. si è positivi al coronavirus, non alla covid-19. si può essere positivi al coronavirus e non m… - you_trend : ?? #Coronavirus, 02/10/20 • Attualmente positivi: 53.997 • Deceduti: 35.941 (+23, +0,06%) • Dimessi/Guariti: 229.97… - claudioruss : Al secondo giro di tamponi, primi positivi al #coronavirus nel #Napoli. Sarebbero due, un calciatore e un dirigente (via @napolista) - fanpage : Genoa, anche Criscito e Biraschi positivi al Coronavirus: i contagiati salgono a 22 - CronacheCittadi : New post: Emergenza Coronavirus. A Colleferro salgono a 21 gli “attuali positivi”. Avviato il “contact-tracing”… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus positivi Coronavirus: su 13mila tamponi 163 positivi, 86 asintomatici da controlli regionali. 140 nuovi guariti, ricoveri in calo Regione Emilia Romagna Trump positivo, la sede del comizio a Orlando resta vuota

L'annullamento del raduno in Florida dopo che il presidente e la First Lady hanno contratto il Coronavirus © RIPRODUZIONE RISERVATA ...

Coronavirus, non si arresta il contagio a Cervinara: altri otto positivi

Altri otto positivi a Cervinara, che supera i 40 casi in totale. L’Asl ha comunicato le otto positività ad altrettanti tamponi effettuati in laboratori privati, direttamente al Sindaco Caterina Lengua ...

L'annullamento del raduno in Florida dopo che il presidente e la First Lady hanno contratto il Coronavirus © RIPRODUZIONE RISERVATA ...Altri otto positivi a Cervinara, che supera i 40 casi in totale. L’Asl ha comunicato le otto positività ad altrettanti tamponi effettuati in laboratori privati, direttamente al Sindaco Caterina Lengua ...