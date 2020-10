"Conte? De Gasperi parlava poco e faceva molto". Intervista a Ciriaco De Mita (Di sabato 3 ottobre 2020) “De Gasperi è stato uno dei più grandi uomini di governo della storia, se però guardiamo indietro erano più quelli che ne parlavano male che bene, quindi riflettiamo su questo processo di avvilimento, che riguarda anche la giustizia”. Ciriaco De Mita è stato tante cose - presidente del Consiglio alla fine degli anni 80, ministro nei governi Rumor, Moro e Andreotti, ma soprattutto segretario e presidente della Democrazia cristiana - oggi di mestiere fa il sindaco di Nusco, sua città natale in provincia di Avellino. A dispetto dei 92 anni di età conserva intatta la sua lucidità e una simpatia rara. Gli chiediamo un parere sul premier Giuseppe Conte e la risposta è un ipnotico calembour che parte da don Sturzo e arriva al taglio dei ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 3 ottobre 2020) “Deè stato uno dei più grandi uomini di governo della storia, se però guardiamo indietro erano più quelli che neno male che bene, quindi riflettiamo su questo processo di avvilimento, che riguarda anche la giustizia”.Deè stato tante cose - presidente del Consiglio alla fine degli anni 80, ministro nei governi Rumor, Moro e Andreotti, ma soprattutto segretario e presidente della Democrazia cristiana - oggi di mestiere fa il sindaco di Nusco, sua città natale in provincia di Avellino. A dispetto dei 92 anni di età conserva intatta la sua lucidità e una simpatia rara. Gli chiediamo un parere sul premier Giuseppee la risposta è un ipnotico calembour che parte da don Sturzo e arriva al taglio dei ...

