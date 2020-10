Claudia Ruggeri | il selfie in primo piano incanta i fan | bellezza e semplicità – FOTO

Leggi su yeslife

(Di sabato 3 ottobre 2020)ha postato su Instagram uno scatto particolarmente interessante in cui mette in mostra la suaè una donna bella e sensuale: le sue performance in televisione e i suoi meravigliosi scatti sui social non passano mai inosservati. La classe 1983 è dotata di un fisico marmoreo e ama mettere in … L'articolo, ilini fan:e semplicità –proviene da YesLife.it.