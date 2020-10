Caso Gregoretti: Salvini, 'Grasso? decreti sicurezza si occupano di migranti solo al 15%' (Di sabato 3 ottobre 2020) Catania, 3 ott. (Adnkronos) - "Il Pd e Cinque stelle legittimamente possono fare quello che ritengono ma ricordo al senatore Grasso che i decreti sicurezza si occupano di migrazione solo per il 15 per cento, si occupano di lotta alla mafia, di divise per i vigili del fuoco e tanto altro. Mi auguro che nessuno, nel nome della'antiSalvinismo militante pensi di togliere poteri ai sindaci i o forze dell'ordine". Lo ha detto Matteo Salvini in conferenza stampa a Catania. "E' da un anno che non stanno concludendo nulla - dice - oggi l'unico partito presente tra coloro che manifestavano era il Pd, neppure in Venezuela un partito di governo aderisce a una manifestazione di piazza". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Catania, 3 ott. (Adnkronos) - "Il Pd e Cinque stelle legittimamente possono fare quello che ritengono ma ricordo al senatoreche isidi migrazioneper il 15 per cento, sidi lotta alla mafia, di divise per i vigili del fuoco e tanto altro. Mi auguro che nessuno, nel nome della'antismo militante pensi di togliere poteri ai sindaci i o forze dell'ordine". Lo ha detto Matteoin conferenza stampa a Catania. "E' da un anno che non stanno concludendo nulla - dice - oggi l'unico partito presente tra coloro che manifestavano era il Pd, neppure in Venezuela un partito di governo aderisce a una manifestazione di piazza".

