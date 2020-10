Caso Gregoretti, è il giorno del processo a Salvini: le ultime notizie (Di sabato 3 ottobre 2020) Caso Gregoretti, oggi è il giorno del processo a Salvini: le ultime notizie Inizia il processo a Matteo Salvini per il Caso della nave Gregoretti: oggi, sabato 3 ottobre 2020, il leader della Lega si presenta a Catania davanti al gup per l’udienza preliminare per rispondere dell’accusa di sequestro di persona aggravato. Il Caso Gregoretti risale al luglio 2019, quando il segretario del Carroccio era ancora ministro dell’Interno nel Governo Lega-M5s: in quell’occasione, Salvini impedì per più di cinque giorni lo sbarco di 131 persone tratte in salvo nel Mediterraneo centrale dalla nave ... Leggi su tpi (Di sabato 3 ottobre 2020), oggi è ildel: leInizia ila Matteoper ildella nave: oggi, sabato 3 ottobre 2020, il leader della Lega si presenta a Catania davanti al gup per l’udienza preliminare per rispondere dell’accusa di sequestro di persona aggravato. Ilrisale al luglio 2019, quando il segretario del Carroccio era ancora ministro dell’Interno nel Governo Lega-M5s: in quell’occasione,impedì per più di cinque giorni lo sbarco di 131 persone tratte in salvo nel Mediterraneo centrale dalla nave ...

amnestyitalia : Domani la nostra task force sarà presente a Catania per monitorare la manifestazione regionale promossa da 'Mai con… - La7tv : #tagada Nicola Fratoianni sulle argomentazioni di Matteo Salvini sul caso #Gregoretti in vista del processo di Cata… - LegaSalvini : CASO GREGORETTI, A CATANIA ?UNA DELEGAZIONE LEGA DALLA CAMPANIA - Nicole78284887 : RT @amnestyitalia: Domani la nostra task force sarà presente a Catania per monitorare la manifestazione regionale promossa da 'Mai con Salv… - galfort2 : . DOMANI C’è la prima udienza del caso Gregoretti Davide Maria De Luca 3 ottobre 2020 Il segretario della… -