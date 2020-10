Bergamo-Casalmaggiore, Serie A1 Femminile 2020/2021: data, orario e diretta tv (Di sabato 3 ottobre 2020) Zanetti Bergamo e VBC Èpiù Casalmaggiore si sfideranno nel match valido per la terza giornata di Serie A1 Femminile 2020/2021 di volley: ecco data, orario e come vederlo in diretta tv e streaming. Bergamo torna sul campo di casa per ottenere la prima vittoria stagionale, mentre Casalmaggiore vuole riscattare la sconfitta subita in casa contro la neopromossa Trento. L’appuntamento è per domenica 4 ottobre alle ore 17:00. La partita sarà visibile in diretta streaming su LVF TV, il canale ufficiale della Lega Volley Femminile cui è possibile accedere gratuitamente previa registrazione. IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA TERZA ... Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020) Zanettie VBC Èpiùsi sfideranno nel match valido per la terza giornata diA1di volley: eccoe come vederlo intv e streaming.torna sul campo di casa per ottenere la prima vittoria stagionale, mentrevuole riscattare la sconfitta subita in casa contro la neopromossa Trento. L’appuntamento è per domenica 4 ottobre alle ore 17:00. La partita sarà visibile instreaming su LVF TV, il canale ufficiale della Lega Volleycui è possibile accedere gratuitamente previa registrazione. IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA TERZA ...

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo Casalmaggiore Bergamo-Casalmaggiore, Serie A1 Femminile 2020/2021: data, orario e diretta tv Sportface.it Volley, serie A1 femminile 2020-2021, terza giornata. Conegliano alla prova Scandicci, Novara: occhio a Chieri!

Si è parlato più dell’unica partita che non si giocherà rispetto alle altre cinque che si disputeranno regolarmente nella settimana che precede la terza giornata del massimo campionato femminile di vo ...

A1 Femminile, si parte con la partitissima Conegliano-Scandicci

E' l'anticipo del sabato che godrà, alle 20.30, la diretta Rai. Tutto il resto del programma della 3a giornata domenica pomeriggio. Rinviata Monza-Firenze ...

