Ancelotti sta cambiando la storia e la testa dell’Everton che vince la settima su sette

(Di sabato 3 ottobre 2020) Ha scritto ierinzo Imperatore a Napoli (sul Napolista) si parla dell’Everton più che a Liverpool. In realtà non ne scriviamo abbastanza. Ne scriviamo troppo poco. Dovremmo scriverne di più. Perché sulla panchina dell’Everton siede un signore che a Napoli è stato esonerato e che è tuttora accompagnato da una damnatio memoriae che non ha alcun appiglio logico e che è tanto – ma tanto – in malafede. Col tempo, come con Benitez, saranno più chiari i considerevoli passi in avanti che ha fatto compiere al Napoli in campo e nella. L’Everton va seguito perché a Napoli Carlo– uno dei più grandi allenatori delladel calcio – è stato trattato come se fosse un passacarte qualsiasi: ...