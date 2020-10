Alessandra Mussolini scende in pista a Ballando con le stelle | torna fuori un vecchio pettegolezzo

Leggi su aciclico

(Di sabato 3 ottobre 2020) Guerra tra primedonne. Mentre : Patrizia de Blanck – ora nella Casa del Grande fratello vip – sarebbe la nipote segreta di Benito, che di certo è il nonno della ex parlamentare. Chiacchiere vecchie di quindici anni cheno alla ribalta oggi proprio perché le due nipoti del duce – la vera e la presunta – sono concorrenti degli show di prima serata su Raiuno e Canale 5. In effetti Patrizia, per sua stessa ammissione, non sarebbe figlia del conte de Blanck, bensì del gerarca fascista Asvero Gravelli. che qualcuno considera il figlio segreto del dittatore Benito, da sempre legatissima al nonno – tanto da denunciare chi ne insulta la memoria e da organizzare messe in suo suffragio – sta alla larga dalla ...