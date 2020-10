2844 i nuovi casi di Covid in Italia. Il Viminale: più controlli nelle 'zone calde' (Di sabato 3 ottobre 2020) Mai così tanti positivi da aprile, a fronte di 118.932 tamponi effettuati, poco inferiori a quelli di ieri. In Campania 401 contagi Leggi su tg.la7 (Di sabato 3 ottobre 2020) Mai così tanti positivi da aprile, a fronte di 118.932 tamponi effettuati, poco inferiori a quelli di ieri. In Campania 401 contagi

Corriere : Coronavirus, in Italia 2.844 nuovi contagi con 119mila tamponi e 27 morti. 401 casi in... - Corriere : Coronavirus, in Italia 2.844 nuovi contagi e 27 morti. I tamponi sono 119mila. In Campania 401 casi - RaiNews : #covid19 in Italia: da ieri 2844 nuovi casi e 27 morti - MarcoVi18 : Che belli i bandierini di agosto che “si guarisce con un farmaco da banco”, “a settembre di quale millennio??”. 3… - StefaniaT1 : RT @fasulo_antonio: 2844 nuovi positivi e 27 morti nelle ultime 24 ore. Il #Covid_19 è clinicamente risorto. #Covidioti #coronavirus #CO… -