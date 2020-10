Uomini e Donne, Trono Classico e Trono Over: le anticipazioni di oggi 2 ottobre (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ultimo giorno della settimana, classica domanda: cosa succederà a Uomini e Donne. Difficile dare una risposta precisa, la redazione al contrario degli anni passati in questa edizione non ha deciso di svelare ufficialmente le anticipazioni del programma, per questo bisogna affidarsi alle registrazioni delle puntate. E di carne al fuoco ce n’è tanta. A partire da Jessica e Davide. La tronista, infatti, è sempre più vicina alla scelta di Davide, che potrebbe essere trasmessa proprio oggi. Le anticipazioni svelano infatti come la ragazza abbia affidato la sua scelta al corteggiatore che molti hanno accumunato a Can Yaman. Lucrezia, tra Armando e Gianluca Altro argomento caldo quello di coinvolge la corteggiatrice Lucrezia divisa tra Trono ... Leggi su italiasera (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ultimo giorno della settimana, classica domanda: cosa succederà a. Difficile dare una risposta precisa, la redazione al contrario degli anni passati in questa edizione non ha deciso di svelare ufficialmente ledel programma, per questo bisogna affidarsi alle registrazioni delle puntate. E di carne al fuoco ce n’è tanta. A partire da Jessica e Davide. La tronista, infatti, è sempre più vicina alla scelta di Davide, che potrebbe essere trasmessa proprio. Lesvelano infatti come la ragazza abbia affidato la sua scelta al corteggiatore che molti hanno accumunato a Can Yaman. Lucrezia, tra Armando e Gianluca Altro argomento caldo quello di coinvolge la corteggiatrice Lucrezia divisa tra...

Mov5Stelle : Oggi 1,3 milioni di famiglie ricevono un aiuto concreto grazie al #RedditoDiCittadinanza. Donne e uomini per i qua… - mattiafeltri : #Buongiorno n.824 - 'Uomini che amano le donne' ovvero Vanessa Incontrada e un irrimediabile equivoco. - ferrazza : Le donne hanno figli, gli uomini no. - Angelo20423080 : RT @LaVeritaWeb: Dopo il blitz dell'Emilia Romagna, arriva la comunicazione in Gazzetta: in tutta Italia i medicinali usati da donne per di… - LE3DAEHWI : raga allora non per qualcosa ma tutti si stanno inserendo quando è una questione che riguarda due 2 persone cazz je… -