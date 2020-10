Uomini e donne, Jessica Antonini sceglie a sorpresa Davide Lorusso: "Ho risbattuto la testa" (Di venerdì 2 ottobre 2020) Uomini e donne, la tronista Jessica Antonini stupisce tutti con un colpo di scena. La donna ha infatti deciso di chiudere la propria avventura nel programma di Canale 5 con una scelta-lampo. Un colpo di fulmine per Jessica, che ha deciso di continuare la sua vita in compagnia del corteggiatore Davide Lorusso.Nella puntata di venerdì 2 ottobre 2020, sono state trasmesse le conversazioni tra Jessica e Davide durante uno degli ultimi balli in trasmissione. A microfoni aperti, i due si sono confidati parole inequivocabili, foriere di un sentimento evidente. Davide è perfino arrivato a rivelare l'hotel in cui avrebbe soggiornato, cosicché la ragazza potesse raggiungerlo. Non c'era quindi nient'altro ... Leggi su blogo (Di venerdì 2 ottobre 2020), la tronistastupisce tutti con un colpo di scena. La donna ha infatti deciso di chiudere la propria avventura nel programma di Canale 5 con una scelta-lampo. Un colpo di fulmine per, che ha deciso di continuare la sua vita in compagnia del corteggiatore.Nella puntata di venerdì 2 ottobre 2020, sono state trasmesse le conversazioni tradurante uno degli ultimi balli in trasmissione. A microfoni aperti, i due si sono confidati parole inequivocabili, foriere di un sentimento evidente.è perfino arrivato a rivelare l'hotel in cui avrebbe soggiornato, cosicché la ragazza potesse raggiungerlo. Non c'era quindi nient'altro ...

