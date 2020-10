Trump twitta, io e Melania in quarantena (Di venerdì 2 ottobre 2020) NEW YORK, 2 OTT - "Hope Hicks, che ha lavorato duramente senza prendersi neanche una piccola pausa, è positiva al Covid-19. Terribile! Io e la First lady stiamo aspettando i risultati dei nostri test. ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 2 ottobre 2020) NEW YORK, 2 OTT - "Hope Hicks, che ha lavorato duramente senza prendersi neanche una piccola pausa, è positiva al Covid-19. Terribile! Io e la First lady stiamo aspettando i risultati dei nostri test. ...

Trump twitta, io e Melania in quarantena Agenzia ANSA Trump contro il cambio "in corsa" delle regole per il confronto in tv

Donald Trump e la First Lady Melania in quarantena in attesa del risultato del test per il coronavirus dopo che Hope Hicks, una delle più strette consigliere del presidente, è risultata positiva.

