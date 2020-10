Traffico Roma del 02-10-2020 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 ottobre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sul Raccordo Anulare coda perintenso in carreggiata interna tra Cassia bis Flaminia Salaria in direzione quindi Nomentana sempre in internal code a tratti tra Nomentana e La Rustica ancora sul raccordo in carreggiata esterna permangono code a tratti a partire dallo svincolo continua fino all’uscitanina sulla tangenziale coda in direzione di San Giovanni tra Tor di Quinto e la Salaria e tra l’uscita Pietralata Monti Tiburtini nel vivo per laL’Aquila su quest’ultima code da ...