The Kill Chain – Ucciosioni a Catena la trama del film stasera su Rai 4 sabato 3 ottobre

The Kill Chain – Uccisioni a Catena il film in onda stasera sabato 3 ottobre su Rai 4, trama The Kill Chain – Uccisioni a Catena è il thriller scelto per la prima serata di sabato 4 ottobre, un film in prima visione con Nicholas Cage in cui in un albergo fatiscente si scontrano due Killer. Il film diretto da Ken Sanzel ha avuto un rilascio ridotto nei cinema e per lo più è uscito in tv e DVD o in digitale, con un incasso totale di poco più di 12 mila dollari. In Italia oltre che in tv su Rai 4 e in live streaming su Rai Play, è uscito in DVD per Koch Media.

The Kill Chain – Uccisioni a catena è il thriller scelto per la prima serata di sabato 4 ottobre, un film in prima visione con Nicholas Cage in cui in un albergo fatiscente si scontrano due killer. Il ...

Su Rai4 "The Kill Chain – Uccisioni a catena"

Sabato 3 ottobre, Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) propone alle 21.10 una prima visione: il thriller con Nicolas Cage “The Kill Chain - Uccisioni a catena”. Ambientato in un fatiscente albergo ...

Sabato 3 ottobre, Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) propone alle 21.10 una prima visione: il thriller con Nicolas Cage "The Kill Chain - Uccisioni a catena". Ambientato in un fatiscente albergo