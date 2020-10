Rugani al Rennes, accordo con la Juventus: le cifre (Di venerdì 2 ottobre 2020) Rugani al Rennes: una trattativa dell’ultimo minuto che sembra ormai destinata ad andare in porto. Dopo giornate di grande attesa, la Juventus riesce finalmente a chiudere una delle tante partenze dei giocatori che non rientrano nei piani tattici di Andrea Pirlo. Il calciomercato in uscita dei bianconeri si sblocca e guarda, a sorpresa, alla Francia: dopo le indiscrezioni legate ad un possibile trasferimento del difensore classe ’94 in Spagna oppure in Inghilterra, la meta per rilanciarsi adesso sarebbe al Ligue 1, con il club transalpino che sarebbe pronto a prelevare in prestito l’ex Empoli già nel corso delle prossime ore. Ecco le cifre della cessione e i dettagli dell’accordo con la Juventus. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 2 ottobre 2020)al: una trattativa dell’ultimo minuto che sembra ormai destinata ad andare in porto. Dopo giornate di grande attesa, lariesce finalmente a chiudere una delle tante partenze dei giocatori che non rientrano nei piani tattici di Andrea Pirlo. Il calciomercato in uscita dei bianconeri si sblocca e guarda, a sorpresa, alla Francia: dopo le indiscrezioni legate ad un possibile trasferimento del difensore classe ’94 in Spagna oppure in Inghilterra, la meta per rilanciarsi adesso sarebbe al Ligue 1, con il club transalpino che sarebbe pronto a prelevare in prestito l’ex Empoli già nel corso delle prossime ore. Ecco ledella cessione e i dettagli dell’con la. LEGGI ANCHE: Calciomercato, ...

