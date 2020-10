Processo Aemilia 1992 | ergastolo al boss Nicolino Grande Aracri Assolti gli altri tre imputati

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Un soloaldell’omonima cosca,, e per uno solo degli omicidi di ‘ndrangheta commessi in provincia di Reggio Emilia nell’autunno del. La sentenza di primo grado della Corte d’assise di Reggio Emilia è arrivata alle 18,30 di venerdì 2 ottobre, dopo cinque ore di camera di consiglio.glitreper i quali il sostituto procuratore antimafia Beatrice Ronchi aveva chiesto altrettanti ergastoli, ritenendoli responsabili delle morti di Nicola Vasapollo e Giuseppe Ruggiero, uccisi con pistole semiautomatiche 9×21, 7,65 e calibro 38 special nelle rispettive abitazioni alla periferia della città e nel comune di Brescello. Si tratta di ...

'ndrangheta, il verdetto della Corte d'Assise: assolti gli altri tre imputati "per non aver commesso il fatto" ...Reggio Emilia - Ergastolo per Nicolino Grande Aracri, assolti gli altri tre imputati Angelo Greco, Antonio Lerose e Antonio Ciampà ...