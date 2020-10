Patrizia De Blanck e le storie fake nella Casa | “Pierpaolo l’ho sistemato con Elisabetta Gregoraci”

(Di venerdì 2 ottobre 2020)Decontinua ad avere un gran bel da faredel GF Vip, tra strategie e coppieda mettere insieme. Dopo aver consigliato nei giorni scorsi a Massimiliano Morra di flirtare con Guenda Goria, spiegandogli di aver già dato lo stesso consiglio anche adGregoraci e Pierpaolo Pretelli, al fine... L'articoloDee le: “Pierpaolo l’hoconGregoraci” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Giada De Blanck cerca amore all'interno della casa del GF Vip con la complicità della madre. La contessina riuscirà a far innamorare qualcuno?Forse per provocazione, o forse solo per giocare ma la contessa Patrizia De Blanck sta architettando una vera soap opera a tavolino.