Parlamentari M5s non pagano | piattaforma Rousseau sospende servizi

(Di venerdì 2 ottobre 2020) 'Siamo costretti a comunicare che, alla luce della situazione economico-finanziaria aggiornata a seguito dell'ultima tranche di versamenti in scadenza il 30 settembre, procederemo alla sospensione di ...

simonebaldelli : La doppia morale #M5S: politici incompetenti e spregiudicati che tramite una becera propaganda contro i parlamentar… - LegaSalvini : M5S, FUGA DALL'ASSEMBLEA DEI PARLAMENTARI: VENTI DI SCISSIONE - MarceVann : RT @Avv_Natalina: I parlamentari #M5s non versano le 300€, #Casaleggio taglia i servizi della piattaforma #Rousseau Spendono milioni di co… - Avv_Natalina : I parlamentari #M5s non versano le 300€, #Casaleggio taglia i servizi della piattaforma #Rousseau Spendono milioni… - Mary43298048 : RT @carlakak: Ecco la prova; Esiste un'organizzazione interna al M5S votata unicamente a contrastare DiBa, guardate... unico tweet distribu… -

Ultime Notizie dalla rete : Parlamentari M5s

TGCOM

E' quanto si legge sul Blog delle Stelle. La decisione è maturata in seguito ai mancati versamenti di alcuni eletti M5s. Sono diverse le attività sospese: dalla gestione delle liste elettorali locali ...Rousseau sospende alcuni servizi per ragioni economico-finanziarie. Disdetto l'affitto di parte dell’ufficio di Milano e congelata l'istituzione del fondo specifico per la tutela legale di attivisti e ...