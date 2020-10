Napoli, Zielinski positivo al tampone: contagiato anche un collaboratore (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Al termine dell’elaborazione dei tamponi fatti ieri, sono risultati positivi al Covid-19 il calciatore Piotr Zielinski e il collaboratore (extra gruppo squadra) Giandomenico Costi“. Queste sono le parole sui social del Napoli, che comunica così la positività al tampone dei due tesserati. Una notizia pesante per i partenopei, che hanno trascorso queste giornate col possibile spauracchio della positività di qualche giocatore, soprattutto in seguito a ciò che è accaduto all’interno del Genoa. Domenica sera i partenopei dovranno quindi fare a meno del polacco in vista del big match contro la Juventus. Leggi su sportface (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Al termine dell’elaborazione dei tamponi fatti ieri, sono risultati positivi al Covid-19 il calciatore Piotre il(extra gruppo squadra) Giandomenico Costi“. Queste sono le parole sui social del, che comunica così la positività aldei due tesserati. Una notizia pesante per i partenopei, che hanno trascorso queste giornate col possibile spauracchio della positività di qualche giocatore, soprattutto in seguito a ciò che è accaduto all’interno del Genoa. Domenica sera i partenopei dovranno quindi fare a meno del polacco in vista del big match contro la Juventus.

