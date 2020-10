Napoli | Zielinksi positivo | il terrore di un nuovo focolaio Salta il match con la Juve? Caos-Serie A

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Spuntano i primi positivi al coronavirus anche tra le file del. Per ora si tratta soltanto di un calciatore (Zielinski) e di un dirigente, ma quello che si temeva sta purtroppo accadendo: d'altronde era difficile immaginare che ildel Genoa non avesse ripercussioni anche sul, che ha affrontato i rossoblù poche ore prima che emergessero i tanti casi di positività al Covid. La società partenopea ripeterà i tamponi nella giornata di sabato: a seconda dell'esito del terzo giro di tamponi verrà presa una decisione sulla partenza per Torino, dove domenica 4 ottobre è in programma la super sfida con lantus. La cosa più assurda di questa vicenda è che ilsarebbe costretto a giocare anche se avesse 5 o 6 titolari ...