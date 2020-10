Milano, 4 operai salgono sul tetto di un edificio per protestare: 'Aspettiamo lo stipendio' (Di venerdì 2 ottobre 2020) Chiedono lo stipendio che manca da tempo. Per questo hanno pensato di protestare salendo sul tetto dell'edificio dove attualmente stavano lavorando, in via Galileo Ferraris 1, zona Cenisio a Milano ... Leggi su milanotoday (Di venerdì 2 ottobre 2020) Chiedono loche manca da tempo. Per questo hanno pensato disalendo suldell'dove attualmente stavano lavorando, in via Galileo Ferraris 1, zona Cenisio a...

