Mezzo milione di artigiani senza cig da maggio. “E i soldi in arrivo non basteranno nemmeno per gli assegni dovuti fino a luglio” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Una settimana fa, con la registrazione da parte della Corte dei Conti del decreto interministeriale sull’assegnazione di 375 milioni al Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato, la situazione era sembrata finalmente risolta. Ma i soldi non sono ancora arrivati a destinazione. Così, più di 500mila lavoratori artigiani rimasti senza reddito a causa dell’emergenza Covid sono ancora in attesa delle integrazioni salariali per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto. “La ministra del Lavoro Nunzia Catalfo ha garantito che le risorse sono in Bankitalia e non ci vorrà molto, ma nel frattempo a Torino un artigiano ha minacciato di darsi fuoco“, racconta a ilfattoquotidiano.it Dario Bruni, delegato di Confartigianato e da luglio presidente del Fondo bilaterale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) Una settimana fa, con la registrazione da parte della Corte dei Conti del decreto interministeriale sull’assegnazione di 375 milioni al Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato, la situazione era sembrata finalmente risolta. Ma inon sono ancora arrivati a destinazione. Così, più di 500mila lavoratoririmastireddito a causa dell’emergenza Covid sono ancora in attesa delle integrazioni salariali per i mesi di, giugno, luglio e agosto. “La ministra del Lavoro Nunzia Catalfo ha garantito che le risorse sono in Bankitalia e non ci vorrà molto, ma nel frattempo a Torino un artigiano ha minacciato di darsi fuoco“, racconta a ilfattoquotidiano.it Dario Bruni, delegato di Confartigianato e da luglio presidente del Fondo bilaterale ...

