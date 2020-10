Mata Hari | la spia che ammaliò il mondo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Fotophoto credit:WebPer la rubrica “Esseri unici” oggi racconto di un personaggio divenuto mito,. Il suo fascino, la sfrontatezza il coraggio e la sua popolarità segneranno la storia . Margaretha Geertruida Zelle(1878–1917) meglio conosciuta come, nacque a Lereuwarden cittadina dei Paesi Bassi, il 7 agosto 1876. Dopo un’infanzia felice ed agita, la sua vita si complicò a causa della morte della madre e del fallimento finanziario del padre. Mandata a Sneek presso il padrino, studiò a Leida in un collegio per future insegnanti. Margaretha attraverso un’inserzione matrimoniale conobbe e sposò il capitano Rudolf Mc Leod. Dal matrimonio nel 1897 nacque Norman John. Per via di un incarico affidato ...