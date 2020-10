Maltempo Piemonte, a Limone 322mm di pioggia: crolla strada in Val Roya, il Tanaro fa paura [FOTO e VIDEO] (Di venerdì 2 ottobre 2020) Diventa sempre più critica la situazione in Piemonte a causa delle piogge incessanti e dei forti venti. Sono saliti a 322 i millimetri di pioggia caduti a Limone Piemonte, nel Cuneese. Sulla zona insiste un pericoloso temporale autorigenerante. Una simile quantità di pioggia non poteva che provocare danni tra frane e fiumi esondati. La Statale 20 del Col di Tenda e’ crollata a causa della piena del fiume Roya, sul versante francese dell’omonima vallata, dove la strada in quel tratto prende il nome di RD6204. La notizia e’ confermata dai carabinieri di Borgo San Dalmazzo. Non si hanno notizie, al momento di auto coinvolte e persone ferite. L’incidente e’ avvenuto dalle parti di Vievola. A ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 2 ottobre 2020) Diventa sempre più critica la situazione ina causa delle piogge incessanti e dei forti venti. Sono saliti a 322 i millimetri dicaduti a, nel Cuneese. Sulla zona insiste un pericoloso temporale autorigenerante. Una simile quantità dinon poteva che provocare danni tra frane e fiumi esondati. La Statale 20 del Col di Tenda e’ta a causa della piena del fiume, sul versante francese dell’omonima vallata, dove lain quel tratto prende il nome di RD6204. La notizia e’ confermata dai carabinieri di Borgo San Dalmazzo. Non si hanno notizie, al momento di auto coinvolte e persone ferite. L’incidente e’ avvenuto dalle parti di Vievola. A ...

