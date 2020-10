Maltempo | Novara senz’acqua a causa di un black out

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Un’interruzione dell’energia elettrica, improvvisa dovuta al, hato carenza d’acqua a. Sulla città piemontese era in corso un forte temporale che ha mandato in tilt la rete di distribuzione dell’acqua potabile. Intorno alle 18,30 si sono bloccate le pompe di sollevamento di sette dei venti pozzi dell’acquedotto di. Il blocco dell’energia elettrica durato circa un quarto d’ora, ma questo e’ stato sufficiente per lasciare senz’acqua migliaia di novaresi in almeno cinque quartieri: (Sud, Sant’Andrea, Santa Rita, San Martino, Veveri) e nella frazione di Pernate. Le squadre della societa’ di gestione, AcquaVco sono intervenute rapidamente e sono al lavoro per ripristinare i collegamenti ...