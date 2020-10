L’ordinanza per le mascherine obbligatorie all’aperto nel Lazio (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nicola Zingaretti ha firmato l’ordinanza che prevede l’obbligo di mascherina anche all’aperto nel Lazio. Lo annuncia Alessio D’Amato, l’assessore alla Sanità, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il presidente della Regione. L’ordinanza per le mascherine obbligatorie all’aperto nel Lazio L’ordinanza, come spiega D’Amato durante la conferenza stampa allo Spallanzani prevede è l’obbligatorietà dell’uso della mascherina anche all’aperto con due esclusioni: ai minori sotto i sei anni e a chi ha incompatibilità con uso mascherine e l’altra a chi svolge attività motoria L'articolo L’ordinanza per le mascherine ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nicola Zingaretti ha firmato l’ordinanza che prevede l’obbligo di mascherina anche all’aperto nel. Lo annuncia Alessio D’Amato, l’assessore alla Sanità, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il presidente della Regione. L’ordinanza per leall’aperto nelL’ordinanza, come spiega D’Amato durante la conferenza stampa allo Spallanzani prevede è l’tà dell’uso della mascherina anche all’aperto con due esclusioni: ai minori sotto i sei anni e a chi ha incompatibilità con usoe l’altra a chi svolge attività motoria L'articolo L’ordinanza per le...

TgLa7 : In #Campania scatta da oggi l'obbligo di indossare la #mascherina all'aperto fino al 4 ottobre. A conclusione della… - lucianoghelfi : #Zingaretti sta per firmare l'ordinanza che impone nel #Lazio l'obbligo dell'uso della #mascherina anche all'aperto sopra i 6 anni. #COVID19 - neXtquotidiano : L'ordinanza per le mascherine obbligatorie all'aperto nel #Lazio - vivereperugia : Volley femminile: deroga spettatori per Perugia-Cuneo, presidente Tesei firma l'ordinanza - CarmelinaCarmi : #Coronavirus: la @RegioneLazio prepara l'ordinanza per la #mascherina obbligatoria a #Roma e nel #Lazio anche all'a… -

