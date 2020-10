L’Italia recluta le sue promesse della cybersecurity

Leggi su wired

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Cyberchallenge 2020, quest’anno la competizione si è svolta in remoto a causa del coronavirus.Se la nazionale di calcio è da tempo avara di soddisfazioni, niente paura: c’è un’altra compagine, sempre in azzurro, che svetta a livello europeo. Va in ritiro e si allena come le altre, ma lo fa tra modem, tastiere e mouse: è il Team Italy cyberdefender, selezione di campioni nostrani che si sfidano a colpi di bit. E, un giorno non troppo lontano, potrebbero diventare gli estremi difensori del paese dagli attacchi informatici. Il problema, affermano gli esperti, non è “se” si verrà attaccati, ma “quando”. A essere a rischio non solo i grandi gruppi, ma anche le piccole e medie imprese. Sistemi informatici aziendali obsoleti e lavoro da remoto svolto senza precauzioni sono le prime vulnerabilità ...