Istat | PIL 2° trimestre rivisto al ribasso a -13%

(Di venerdì 2 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il PIL nel secondo2020 è statoala -13% rispetto alprecedente, più del 12,8% indicato a fine agosto, e si è ridotto del 18% in termini tendenziali, a fronte della precedente stima del 17,7%. La variazione acquisita per il 2020 è pari a -14,8%. Lo segnala l’, indicando che il secondo2020 ha avuto una giornata lavorativa in meno sia rispetto alprecedente, sia rispetto al secondodel 2019. L’Istituto ha anche reso disponibili le nuove serie storiche, coerenti con la revisione dei conti nazionali diffusa lo scorso 22 settembre, che ha riguardato gli anni 2018 e 2019. Rispetto alprecedente, tutti ...