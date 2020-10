Inter, Sanchez: 'Si è creata una famiglia. Vidal, Lautaro e Lukaku...' (Di venerdì 2 ottobre 2020) ... De Roon: "Siamo più forti ma lo Scudetto…" Caso Suarez: i vertici della juventus si sarebbero mobilitati per il suo esame Romelu Lukaku si confessa a "La Gazzetta dello Sport" Monza, Galliani: "... Leggi su europacalcio (Di venerdì 2 ottobre 2020) ... De Roon: "Siamo più forti ma lo Scudetto…" Caso Suarez: i vertici della juventus si sarebbero mobilitati per il suo esame Romelusi confessa a "La Gazzetta dello Sport" Monza, Galliani: "...

Inter : ??? | INTERVISTA 'Sono molto contento, ho voglia di giocare e sono felice anche per i miei compagni perché stiamo f… - Inter : ???? | LAAAAAUUUUTAROOOOO!!! 71' - TOROOO!!! #Lautaro riceve palla da Sanchez al limite e, come contro la Fiorentina… - Inter : ???? | LUKAKUUUUU!!! 28' - E sono treeeeee!!! Gagliardini recupera palla sulla trequarti, velo di Sanchez e sinistro… - SoldatoDoc : @90ordnasselA @fedepastorello Le altre squadre usano il metodo 'Inter' con J.Mario, Ale. Aspettano che torni 34-35… - EJC_21_ : RT @marifcinter: Sanchez: 'All'Inter ho trovato un allenatore che non ti fa mollare mai. Si è creata veramente una famiglia. E io mi sento… -