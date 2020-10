Immuni, il presidente del Consiglio comunica l’iniziativa delle testate italiane per la diffusione dell’app Adesione anche nostra (Di venerdì 2 ottobre 2020) comunicazione di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio dei ministri: Annuncio che è partita una campagna, a cui hanno aderito tutte le testate giornalistiche, pubbliche e private, per promuovere la diffusione della app Immuni. Pur essendo facoltativo è sicuramente un obbligo morale partecipare a questo programma. I dati restano anonimi. NoiNotizie aderisce a questa iniziativa. L'articolo Immuni, il presidente del Consiglio comunica l’iniziativa delle testate italiane per la diffusione dell’app <small class="subtitle">Adesione anche nostra</small> proviene da Noi ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 2 ottobre 2020)zione di Giuseppe Conte,deldei ministri: Annuncio che è partita una campagna, a cui hanno aderito tutte legiornalistiche, pubbliche e private, per promuovere ladella app. Pur essendo facoltativo è sicuramente un obbligo morale partecipare a questo programma. I dati restano anonimi. NoiNotizie aderisce a questa iniziativa. L'articolo, ildell’iniziativaper ladell’app proviene da Noi ...

Agenzia_Ansa : Conte: sull'obbligo di #mascherine all'aperto valuteremo. Il presidente del Consiglio annuncia la campagna per la p… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Conte: sull'obbligo di #mascherine all'aperto valuteremo. Il presidente del Consiglio annuncia la campagna per la promozi… - NoiNotizie : #Immuni, il presidente del Consiglio @GiuseppeConteIT comunica l'iniziativa delle testate italiane per la diffusio… - Akinato72444362 : RT @Agenzia_Ansa: Conte: sull'obbligo di #mascherine all'aperto valuteremo. Il presidente del Consiglio annuncia la campagna per la promozi… - MassimoSantoma2 : RT @Agenzia_Ansa: Conte: sull'obbligo di #mascherine all'aperto valuteremo. Il presidente del Consiglio annuncia la campagna per la promozi… -

Ultime Notizie dalla rete : Immuni presidente Gli editori insieme a Ministero Salute e Presidenza del Consiglio per promuovere l'app Immuni Primaonline Coronavirus, Conte: partirà campagna per scaricare App Immuni

Roma, 2 ott. (askanews) - "Partirà una campagna a cui hano aderito tutte le principali testate giornalistiche pubbliche e private, per promuovere la diffusione della app Immuni, uno strumento utile pe ...

Gli editori insieme a Ministero Salute e Presidenza del Consiglio per promuovere l’app Immuni

"L'informazione quotidiana e periodica su carta e on line promuove l'utilizzo dell'app Immuni e conferma il proprio ruolo di servizio al pubblico, invitando a comportamenti attivi e virtuosi i lettori ...

Roma, 2 ott. (askanews) - "Partirà una campagna a cui hano aderito tutte le principali testate giornalistiche pubbliche e private, per promuovere la diffusione della app Immuni, uno strumento utile pe ..."L'informazione quotidiana e periodica su carta e on line promuove l'utilizzo dell'app Immuni e conferma il proprio ruolo di servizio al pubblico, invitando a comportamenti attivi e virtuosi i lettori ...