Grande Fratello Vip: Denis Dosio a Rischio Squalifica! (Di venerdì 2 ottobre 2020) Grande Fratello Vip: dopo aver pronunciato una bestemmia nella notte, che gli altri concorrenti hanno cercato di zittire, ora Denis Dosio sarebbe a Rischio squalifica. Ecco quello che sta succedendo nella Casa del GF Vip. In questa edizione del Grande Fratello Vip sono tanti i protagonisti indiscussi. Prima tra tutti probabilmente la Contessa Patrizia De Blanck, che ha fatto divertire sia i concorrenti che i telespettatori in più occasioni, ma poi anche Adua, Massimiliano, Stefania, Francesco e tanti altri. Al centro dell’attenzione c’è stato anche Denis Dosio che però potrebbe essere a Rischio squalifica a causa di una bestemmia che stanotte si è lasciato sfuggire. Ecco che cosa ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 2 ottobre 2020)Vip: dopo aver pronunciato una bestemmia nella notte, che gli altri concorrenti hanno cercato di zittire, orasarebbe asqualifica. Ecco quello che sta succedendo nella Casa del GF Vip. In questa edizione delVip sono tanti i protagonisti indiscussi. Prima tra tutti probabilmente la Contessa Patrizia De Blanck, che ha fatto divertire sia i concorrenti che i telespettatori in più occasioni, ma poi anche Adua, Massimiliano, Stefania, Francesco e tanti altri. Al centro dell’attenzione c’è stato ancheche però potrebbe essere asqualifica a causa di una bestemmia che stanotte si è lasciato sfuggire. Ecco che cosa ...

stanzaselvaggia : Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l’edizione numero 5.#GFVIP - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - GrandeFratello : Abbiamo ascoltato la storia di Denis, uguale a quella di tanti ragazzi e ragazze. Online e offline. Grande Fratello… - jennamilano7 : RT @scarlett__roses: Franceska che vuole ballare con Pierpaolo ?? GRANDE FRATELLO LA FACCIAMO PARTIRE QUESTA DINAMICA DEL TRIANGOLO K-PIER… - GoshoopC : curiosita': Grande Fratello Vip, giallo sul tweet cancellato di Mario Balotelli : «La mia ragazza ti aspetta con le… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip, la fucilata di Belen Rodriguez: "Perché ci sono rimasta male", messaggio a Mediaset? LiberoQuotidiano.it Bagno hot al Gf Vip, la Gregoraci e Pierpaolo senza microfoni si lasciano andare

La piscina della casa del Grande Fratello Vip si sta trasformando nel luogo delle confessioni e degli approcci bollenti. Ne sanno qualcosa Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli che, dal loro ...

Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci svela le condizioni di Michael Schumacher: "Non parla, comunica con gli occhi"

Il mistero sulle sue condizioni di Michael Schumacher è stato svelato da Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 2020. L’ex moglie di Flavio Briatore, ha rivelato in che condizioni sia il campione ...

La piscina della casa del Grande Fratello Vip si sta trasformando nel luogo delle confessioni e degli approcci bollenti. Ne sanno qualcosa Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli che, dal loro ...Il mistero sulle sue condizioni di Michael Schumacher è stato svelato da Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 2020. L’ex moglie di Flavio Briatore, ha rivelato in che condizioni sia il campione ...