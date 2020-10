Grande Fratello Vip 5 sesta puntata: eliminato, nominati e bugie (Di sabato 3 ottobre 2020) La sesta puntata del Grande Fratello Vip 5 è andata in onda venerdì 2 ottobre 2020, e non sono mancati colpi di scena. Anche stasera si è parlato di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Inevitabile dopo le novità degli ultimi giorni, perché Morra doveva essere messo al corrente visto ciò che si è scatenato … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 3 ottobre 2020) LadelVip 5 è andata in onda venerdì 2 ottobre 2020, e non sono mancati colpi di scena. Anche stasera si è parlato di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Inevitabile dopo le novità degli ultimi giorni, perché Morra doveva essere messo al corrente visto ciò che si è scatenato … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

GrandeFratello : ... ragazzi... ma quanto vi piace spettegolare? Inutile nascondersi, Grande Fratello sente e vede tutto. ?? #GFVIP - stanzaselvaggia : Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l’edizione numero 5.#GFVIP - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - drewholdme : RT @trvllw: SEI TU IL GRANDE FRATELLO TOMMASO SEI TUUU #gfvip - Aurora56391017 : RT @RosWinchester: Tommaso nel live: 'Che motivazione ha dato Adua? Che sono ipocondriaco? Benissimo amore, almeno non sono falso, dopo ti… -