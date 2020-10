Grande Fratello Vip 5: Denis Dosio espulso per una bestemmia? (Di venerdì 2 ottobre 2020) La produzione del Grande Fratello Vip 5 sembrerebbe aver deciso per l'espulsione di Denis Dosio a causa di una bestemmia: il televoto è stato sospeso. Denis Dosio starebbe per essere espulso dal Grande Fratello Vip 5, questo almeno sembrerebbe indicare il post pubblicato sui profili social ufficiali del programma che annuncia la sospensione del televoto. Nella didascalia si legge: "Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Massimiliano Morra, Denis Dosio, Tommaso Zorzi, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, Adua del Vesco e Dayane Mello è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente". Denis ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 2 ottobre 2020) La produzione delVip 5 sembrerebbe aver deciso per l'espulsione dia causa di una: il televoto è stato sospeso.starebbe per esseredalVip 5, questo almeno sembrerebbe indicare il post pubblicato sui profili social ufficiali del programma che annuncia la sospensione del televoto. Nella didascalia si legge: "Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Massimiliano Morra,, Tommaso Zorzi, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, Adua del Vesco e Dayane Mello è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente"....

stanzaselvaggia : Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l’edizione numero 5.#GFVIP - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - GrandeFratello : Abbiamo ascoltato la storia di Denis, uguale a quella di tanti ragazzi e ragazze. Online e offline. Grande Fratello… - devrijwis : @GrandeFratello L’Italia: è uno stato laico Il grande fratello: squalifica gente perché bestemmia - demjswrists : RT @barbaraiudice: Io che aspetto Grande Fratello VIP guardando la diretta della casa: #GFVIP -