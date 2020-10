Fiorentina Sampdoria 0-1 LIVE: tiro Quagliarella (Di venerdì 2 ottobre 2020) Allo Stadio Franchi, la 3ª giornata di Serie A 2020/21 tra Fiorentina e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Franchi”, Fiorentina e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 3ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Fiorentina Sampdoria 0-1 MOVIOLA 48′ tiro Quagliarella – Cross pennellato sul piede dell’attaccante blucerchiato che prova il tiro al volo, pallone alto sopra la traversa 47′ tiro Chiesa – L’attaccante della Fiorentina si porta in area e scaglia il tiro, deviazione in corner di Yoshida 45+1 Finisce il primo tempo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Allo Stadio Franchi, la 3ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “Franchi”,si affrontano nel match valido per la 3ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 48′– Cross pennellato sul piede dell’attaccante blucerchiato che prova ilal volo, pallone alto sopra la traversa 47′Chiesa – L’attaccante dellasi porta in area e scaglia il, deviazione in corner di Yoshida 45+1 Finisce il primo tempo ...

SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Fiorentina 0-1* Sampdoria *(Pen: Quagliarella 43‘) #SSFootball - la_fede81 : Sto facendo zapping da Fiorentina-sampdoria a #propagandalive @welikeduel Ho esultato più per gli acquisti ad un e… - Setdeal : RT @acffiorentina: ?| 45'+1 Squadre in campo per il secondo tempo Fiorentina ?? Sampdoria 0??-1?? #ForzaViola ?? #Fiorentina #Fiorentin… - acffiorentina : ?| 45'+1 Squadre in campo per il secondo tempo Fiorentina ?? Sampdoria 0??-1?? #ForzaViola ?? #Fiorentina #FiorentinaSamp - notisoccer : RT @OptaPaolo: 12 - Con questa rete la Fiorentina diventa la vittima preferita di Fabio #Quagliarella in Serie A (12 gol). Quagliarella, in… -