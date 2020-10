Estero | Giovanni Tedesco riparte dagli Emirati Arabi | il tecnico palermitano firma con l’Al Bataeh

(Di venerdì 2 ottobre 2020)dall'Al.L'ex centrocampista tra le altre di Perugia e Palermo negli ultimi anni ha costruito la propria carriera da allenatore in quel di Malta dove ha allenato Floriana, Birkirkara, Hamrun, Gzira e Valletta. Ilha scelto di accettare la panchina del club di seconda divisione degli, il tutto si è concretizzato anche grazie alla mediazione dell'agente FIFA, Morris Pagniello. La presentazione ufficiale è avvenuta nella serata di ieri conche è già al lavoro con la squadra per preparare i prossimi impegni stagionali.

