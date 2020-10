Esclusiva | Falco al Crotone in volata | la partita è aperta

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Pipporesta nel mirino del. Esattamente come ilspera che il Napoli possa liberare Luperto, priorità per la difesa. Ilha offerto perla stessa cifra servita per strappare Petriccione al Lecce: 1,5 milioni più bonus. Ma per il club salentino servirebbe almeno il doppio più bonus, considerato cheprima del Coronavirus aveva una valutazione di almeno sei-sette milioni. Ci sono comunque grandi margini per arrivare a un’intesa in, ilpensa alla gara con il Sassuolo, poi presenterà un’offerta più alta, sperando di convincere il Lecce. Malgrado le dichiarazioni odierne del presidente Sticchi Damiani che vorrebbe trattenere, ...