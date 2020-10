Diletta Leotta in camerino è uno spettacolo per vietato ai minori-FOTO

Leggi su yeslife

(Di venerdì 2 ottobre 2020)su un setgrafico appare meravigliosa e in forma, con abitini minuscoli e tacchi vertiginosi Lasul set di uno shootinggrafico, tra make up e hair stylist che la curano è uno. Abiti da sogno che mettono in mostra tutte le curve della conduttrice e tacchi a spillo da vera … L'articoloinè unoperaiproviene da YesLife.it.