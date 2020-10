Celli | emergenza è soprattutto problema sociale

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma – Cosi’ la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica RTR, Svetlana: “abitativa a Roma e occupazioni non possono essere visti solo come problemi di legalita’, perche’ rappresentano anche un grande, oltre che economico. Dimenticarlo significa non saper dare risposte alle persone.2 “Saper distinguere tra violazione della legge e situazioni di disagio e’ la grande responsabilita’ della politica. In un periodo di difficolta’ come quello che stiamo vivendo credo che la lista delle priorita’ sia cambiato e che chi governa dovrebbe lavorare ancora con maggiore forza per individuare soluzioni.” “Quando si prepara una lista di immobili da sgomberare, mi auguro ce ne sia una altrettanto lunga con le case da assegnare ...