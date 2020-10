Casa Cinema, 7 ottobre serata a cura di Jonathan Giustini (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma – Con l’anteprima fissata al MEI del Teatro Masini di Faenza il 3 ottobre diventa reale il racconto tra musica, Cinema e arte ideato da Jonathan Giustini che debuttera’ in una serata speciale a Casa del Cinema il 7 ottobre alle ore 19. Nato nel pieno della chiusura dovuta alla pandemia con il titolo La storia siamo noi, il progetto video-narrativo ideato dal giornalista e scrittore Jonathan Giustini ruotava intorno all’idea di un formato originale costruito attingendo a materiali di archivio di varia provenienza, anche e soprattutto provenienti dal mondo del web, ma anche con filmati e testimonianze incrociate appositamente realizzate. “Ho usato- dice Giustini- una ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma – Con l’anteprima fissata al MEI del Teatro Masini di Faenza il 3diventa reale il racconto tra musica,e arte ideato dache debuttera’ in unaspeciale adelil 7alle ore 19. Nato nel pieno della chiusura dovuta alla pandemia con il titolo La storia siamo noi, il progetto video-narrativo ideato dal giornalista e scrittoreruotava intorno all’idea di un formato originale costruito attingendo a materiali di archivio di varia provenienza, anche e soprattutto provenienti dal mondo del web, ma anche con filmati e testimonianze incrociate appositamente realizzate. “Ho usato- dice- una ...

