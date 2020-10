Calciomercato Milan: aumenta la fiducia per Dalot (Di venerdì 2 ottobre 2020) Calciomercato Milan: aumenta la fiducia per l’arrivo di Diogo Dalot dal Manchester United. I dettagli dell’affare aumenta la fiducia del Milan per Diogo Dalot. Massara e Maldini stanno lavorando con il Manchester United per trovare la quadra e l’intesa sembra vicina. Come riporta Gianluca Di Marzio, Ora dopo ora cresce la convinzione di poter chiudere la trattativa: nei giorni scorsi era stata rifiutata un’offerta, ma si registra un rilancio per un prestito con diritto di riscatto del giocatore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 ottobre 2020)laper l’arrivo di Diogodal Manchester United. I dettagli dell’affareladelper Diogo. Massara e Maldini stanno lavorando con il Manchester United per trovare la quadra e l’intesa sembra vicina. Come riporta Gianluca Di Marzio, Ora dopo ora cresce la convinzione di poter chiudere la trattativa: nei giorni scorsi era stata rifiutata un’offerta, ma si registra un rilancio per un prestito con diritto di riscatto del giocatore. Leggi su Calcionews24.com

