Barcellona, Koeman non si tira indietro: “Champions? Noi e la Juventus le più forti ma dobbiamo dimostrarlo” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Vince il Barcellona di Ronald Koeman che trova un altro successo in campionato. Netto il 3-0 contro il Celta Vigo maturato grazie alle reti di Ansu Fati, Sergi Roberto e un autogol. Al termine della partita, il mister si è soffermato in conferenza stampa non solo sulla squadra e sulla Liga ma anche sul recente sorteggio di Champions League che vedrà i suoi impegnati nel gruppo con Juventus, Dinamo Kiev e Ferencvaros.Koeman fa il puntocaption id="attachment 1030471" align="alignnone" width="758" Barcellona Ansu Fati (getty images)/caption"Abbiamo portato a termine il nostro lavoro con qualità e disciplina", ha detto Koeman. "Devo dire che sono molto soddisfatto della prova della squadra anche con l'uomo in meno. Il rosso a Lenglet? Durante l'intervallo abbiamo detto ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 2 ottobre 2020) Vince ildi Ronaldche trova un altro successo in campionato. Netto il 3-0 contro il Celta Vigo maturato grazie alle reti di Ansu Fati, Sergi Roberto e un autogol. Al termine della partita, il mister si è soffermato in conferenza stampa non solo sulla squadra e sulla Liga ma anche sul recente sorteggio di Champions League che vedrà i suoi impegnati nel gruppo con, Dinamo Kiev e Ferencvaros.fa il puntocaption id="attachment 1030471" align="alignnone" width="758"Ansu Fati (getty images)/caption"Abbiamo portato a termine il nostro lavoro con qualità e disciplina", ha detto. "Devo dire che sono molto soddisfatto della prova della squadra anche con l'uomo in meno. Il rosso a Lenglet? Durante l'intervallo abbiamo detto ...

GiacomoGiura : @Teo__Visma @Mirco_983 Per me no. L'idea era cambiare squadra per evitare una stagione horror come l'ultima. Non si… - junews24com : Girone Juve Champions League: come gioca il Barcellona di Koeman - - ItaSportPress : Barcellona, Koeman non si tira indietro: 'Champions? Noi e la Juventus le più forti ma dobbiamo dimostrarlo' -… - infoitsport : Champions, la Juve troverà un Barcellona diverso: come gioca con Koeman - infoitsport : Barcellona, Koeman: 'Noi e la Juve dovremo dimostrare di essere le più forti' -