Agcom | insediato nuovo consiglio  Lasorella alla presidenza

(Di venerdì 2 ottobre 2020) (Teleborsa) – Si è svolta oggi, 2 ottobre, presso la sede di Roma, la riunione di insediamento deldell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Il Presidente, Giacomo Lasorella e i Commissari Laura Aria, Antonello Giacomelli, Elisa Giomi e Enrico Mandelli, hanno reso dichiarazioni di legge circa l’insussistenza di situazioni d’incompatibilità. Nel suo primo intervento, il Presidente Lasorella ha sottolineato come questa consiliatura abbia dinanzi a sé grandi responsabilità e grandi sfide, in primo luogo quella di accompagnare e indirizzare, per la propria parte, la trasformazione della società italiana in quella che è stata definita una società matura dell’informazione. Un’esigenza resa ancor più impellente d...