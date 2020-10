Adua smentisce di aver fatto outing a Morra, ma Dayane la sbugiarda (Di sabato 3 ottobre 2020) Adua Del Vesco la scorsa notte ha fatto outing a Massimiliano Morra confessando a Matilde Brandi e Dayane Mello che il suo ex fidanzato è gay. “Lui è gay. … Mi raccomando Dayane non dirlo“. Matilde ha subito rassicurato Adua: “Tranquilla, proprio patto di sangue sui nostri figli”. La Mello poi si è interrogata su Dalila: “Ma la sua ragazza lo sa?“. In questo caso Adua si è morsa la lingua: “Non mi far dire altre cose”. La bella brasiliana ha concluso la discussione su Morra dicendo:”Io non ho visto innamorata questa ragazza, non vedevo amore, ho visto solo scene tra di loro“. Il video è stato mostrato ai ragazzi e Adua ... Leggi su biccy (Di sabato 3 ottobre 2020)Del Vesco la scorsa notte haa Massimilianoconfessando a Matilde Brandi eMello che il suo ex fidanzato è gay. “Lui è gay. … Mi raccomandonon dirlo“. Matilde ha subito rassicurato: “Tranquilla, proprio patto di sangue sui nostri figli”. La Mello poi si è interrogata su Dalila: “Ma la sua ragazza lo sa?“. In questo casosi è morsa la lingua: “Non mi far dire altre cose”. La bella brasiliana ha concluso la discussione sudicendo:”Io non ho visto innamorata questa ragazza, non vedevo amore, ho visto solo scene tra di loro“. Il video è stato mostrato ai ragazzi e...

