Adua: “Mai detto che Morra è gay”. Zorzi: “Bugiarda” (Di sabato 3 ottobre 2020) Adua Del Vesco e Massimiliano Morra condividono un passato complicato e si sono ritrovati proprio al Grande Fratello Vip. Sin da subito, l’attrice ha fatto notare la sua rabbia nei confronti dell’ex fidanzato, con cui ha avuto immediatamente un confronto. Ora i due sono diventati grandi protagonisti di questa edizione e nei giorni passati è … L'articolo Adua: “Mai detto che Morra è gay”. Zorzi: “Bugiarda” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 3 ottobre 2020)Del Vesco e Massimilianocondividono un passato complicato e si sono ritrovati proprio al Grande Fratello Vip. Sin da subito, l’attrice ha fatto notare la sua rabbia nei confronti dell’ex fidanzato, con cui ha avuto immediatamente un confronto. Ora i due sono diventati grandi protagonisti di questa edizione e nei giorni passati è … L'articolo: “Maicheè gay”.: “Bugiarda” proviene da Gossip e Tv.

martins12899 : All'inizio tutti a criticare Max e a sostenere Adua, quando in realtà Adua è una grandissima falsa che ha sempre re… - ElenaSanti12 : RT @aboutdreaming2: Ci tengo a precisare che Zorzi NON ha forzato l’outing di Massimiliano, ha solo specificato che Adua ha detto anche a l… - EleonoraMisia : Ma Adua li fa diventare gay lei oppure tutte le sue storie d’amore sono una finzione? R I D I C O L A. Brutta perso… - aboutdreaming2 : Ci tengo a precisare che Zorzi NON ha forzato l’outing di Massimiliano, ha solo specificato che Adua ha detto anche… - clavryfray : comunque secondo me adua non l’ha detto davvero a tommaso, solo che lui ha chiesto conferma a dayane che ha conferm… -

Ultime Notizie dalla rete : Adua “Mai quando Verbania Notizie