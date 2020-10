Windows 10 May 2020 Update | disponibile la build 19041 546

Leggi su windowsinsiders

(Di giovedì 1 ottobre 2020) È da pocoal download un nuovo aggiornamento cumulativo per gli utenti10 May: stiamo parlando della.546. NOTA:sucome aggiornamento facoltativo. Changelog Fix di bug e miglioramenti generali: Adds a notification to Internet Explorer 11 that informs users about the end of support for Adobe Flash in December. For more information, see KB4581051. Addresses an issue with Microsoft Edge IE Mode that occurs when you enable Configure enhanced hang detection for Internet Explorer mode in Microsoft Edge. Addresses an issue that, in some instances, prevents the Language Bar from appearing when the user signs in to a ...