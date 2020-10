Torna la NEVE copiosa sulle Alpi Ecco quando e quanta | tutti i dettagli

Leggi su meteogiornale

(Di giovedì 1 ottobre 2020) L’offensiva del maltempo atlantico porterà in dote anche nuove abbondanti nevicate. La perturbazione entrerà nel vivo da venerdì, ma in questa fase la circolazione d’aria sarà ancora molto mite e quindi impedirà nevicate a quote degne di nota. La situazione cambierà poi in avvio di weekend,le correnti meridionali lasceranno il testimone all’aria ben più fresca d’origine nord-atlantica che affluirà al seguito del fronte. Tale flusso d’aria più fresca avrà lo stesso caratteristiche particolarmente instabili. Il weekend si preannuncia quindi molto movimentato e a tratti perturbato, a causa dell’insistenza di una bassa pressione sull’Europa Centro-Occidentale, con ulteriori impulsi frontali che porteranno altre precipitazioni nevose ...