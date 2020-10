Spider-Man 3: Jamie Foxx ritornerà con il ruolo di Electro? (Di giovedì 1 ottobre 2020) Jamie Foxx sembra stia per tornare nel mondo Marvel: l'attore in Spider-Man 3 potrebbe riprendere il ruolo di Electro. Spider-Man 3 potrebbe avere tra i suoi protagonisti anche Jamie Foxx, già interprete di Electro in occasione del secondo film che aveva nel ruolo di Peter Parker l'attore Andrew Garfield. Le indiscrezioni rivelate da The Hollywood Reporter non sono per ora state confermate da Marvel o Sony e non resta che attendere prima di avere una conferma ufficiale. Il terzo capitolo delle avventure del giovane Uomo Ragno interpretato da Tom Holland sarà diretto dal regista Jon Watts, già autore di Homecoming e Far From Home. Spider-Man 3 dovrebbe arrivare nelle sale ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 1 ottobre 2020)sembra stia per tornare nel mondo Marvel: l'attore in-Man 3 potrebbe riprendere ildi-Man 3 potrebbe avere tra i suoi protagonisti anche, già interprete diin occasione del secondo film che aveva neldi Peter Parker l'attore Andrew Garfield. Le indiscrezioni rivelate da The Hollywood Reporter non sono per ora state confermate da Marvel o Sony e non resta che attendere prima di avere una conferma ufficiale. Il terzo capitolo delle avventure del giovane Uomo Ragno interpretato da Tom Holland sarà diretto dal regista Jon Watts, già autore di Homecoming e Far From Home.-Man 3 dovrebbe arrivare nelle sale ...

