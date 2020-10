Serie A, ora è ufficiale: la Lega ha deciso di rinviare Genoa-Torino (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il caso Genoa allarma la Serie A.La compagine di Rolando Maran è in un momento di caos. Il giorno dopo la sconfitta contro il Napoli, la società ligure ha comunicato un incremento del numerodei positivi al Coronavirus tra staff e calciatori: dopo Mattia Perin sono, infatti, altre 14 le positività registrate nelle ultime ore. L’ultimo, in ordine di tempo, è stato Valon Behrami. Preso atto della situazione, la Lega, dopo il consiglio odierno, ha deciso di rinviare ufficialmente la gara contro il Torino, in programma sabato alle ore 18.00. Da adesso in poi, inoltre, si applicherà la normalità Uefa in merito alle positività da Covid-19: i club possono e devono scendere in campo avendo come ... Leggi su mediagol (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il casoallarma laA.La compagine di Rolando Maran è in un momento di caos. Il giorno dopo la sconfitta contro il Napoli, la società ligure ha comunicato un incremento del numerodei positivi al Coronavirus tra staff e calciatori: dopo Mattia Perin sono, infatti, altre 14 le positività registrate nelle ultime ore. L’ultimo, in ordine di tempo, è stato Valon Behrami. Preso atto della situazione, la, dopo il consiglio odierno, hadiufficialmente la gara contro il, in programma sabato alle ore 18.00. Da adesso in poi, inoltre, si applicherà la normalità Uefa in merito alle positività da Covid-19: i club possono e devono scendere in campo avendo come ...

AAlciato : D’ora in avanti in serie A verrà applicata la norma Uefa: si gioca con almeno 13 calciatori sani (12+1 portiere). I… - SkySport : ULTIM'ORA COVID-19 Napoli, tutti negativi i tamponi effettuati ieri Domani pomeriggio nuovo giro di test - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A RINVIATA LA PARTITA GENOA-TORINO LA GARA ERA IN PROGRAMMA SABATO #SkySport #GenoaTorino - lunatica10001 : RT @SkySport: ULTIM'ORA SERIE A RINVIATA LA PARTITA GENOA-TORINO LA GARA ERA IN PROGRAMMA SABATO #SkySport #GenoaTorino - leonaldo80 : RT @AAlciato: D’ora in avanti in serie A verrà applicata la norma Uefa: si gioca con almeno 13 calciatori sani (12+1 portiere). I club con… -