Roma, si chiude per Borja Mayoral: summit a Trigoria (Di giovedì 1 ottobre 2020) I colpi di scena non finiscono mai. Dopo aver annullato all'ultimo il volo di tre giorni fa per Roma su input di Zidane ora Borja Mayoral si appresta a diventare un nuovo giocatore giallorosso. L'... Leggi su leggo (Di giovedì 1 ottobre 2020) I colpi di scena non finiscono mai. Dopo aver annullato all'ultimo il volo di tre giorni fa persu input di Zidane orasi appresta a diventare un nuovo giocatore giallorosso. L'...

La Roma è a caccia di un vice Dzeko. Le ricerche proseguono, ma a pochi giorni dalla conclusione del mercato arriva la notizia di un ritorno di fiamma per un profilo già nel recente passato accostato ...

